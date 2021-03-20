В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который не исключил начала новой холодной войны между Россией и Западом и горячей для Киева после слов американского лидера Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, употребляя термин «холодная война», Аваков погорячился. Бальбек объяснил, что глава МВД Украины сделал такое заявление, чтобы показаться «стратегом» перед народом.

Комментируя отношения России и США, депутат отметил, что Москва готова к диалогу, однако ответных шагов со стороны Вашингтона нет.

Ранее стало известно, что Аваков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина, которое, по его словам, может повлечь холодную войну. «Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», — сказал Аваков.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.