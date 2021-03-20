В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
Сегодня, 12:05 Лидия Мартынова
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.
"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился", — заявил Бальбек.
Он отметил, что использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместно.МВД Украины было продемонстрировать народу, что он является "стратегом".
По материалам: ria.ru