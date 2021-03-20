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В Исландии сняли извержение спавшего 6000 лет вулкана

В Исландии сняли извержение спавшего 6000 лет вулкана

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который был неактивен на протяжении 6 тысяч лет.

Он расположен на полуострове Рейкьянес, примерно в 32 км от Рейкьявика. По данным метеорологической службы Исландии, лава выходит на поверхность из трещины длиной порядка 500–700 метров, а ее языки тянутся на расстояние больше 1 км. Служба опубликовала видеозапись, сделанную с вертолета береговой охраны.

Свет от извержения можно было видеть ночью невооруженным глазом из домов соседнего города Гриндавик. Однако, по сообщениям местных властей, людям и инфраструктуре ничего не угрожает. Исключением могут быть вулканические газы, но власти рассчитывают, что их распространению помешают осадки и ветер.

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Фаградальсфьядль активизировался после серии землетрясений. В частности, 14 марта сообщалось о толчке магнитудой 5,5 в 27 километрах к юго-западу от Рейкьявика.

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По материалам: uposters.ru
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