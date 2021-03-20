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В избиении ветерана АТО в Одессе участвовал помощник нардепа: активисты проводят протестные акции


Вечером в пятницу, 19 марта, одесские активисты вновь проводят протестную акцию возле офиса охранной фирмы, сотрудники которой избили ветерана АТО Евгения Кучинского. Он находится на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении.

У входа собрались участники антитеррористической операции на востоке Украины, представители патриотических общественных организаций. Они прибыли на улицу Генерала Бочарова, 44а, для встречи с руководителем ООО Titan Security Group. По их словам, он в телефонной беседе пообещал им сегодня пообщаться.

В избиении ветерана АТО в Одессе участвовал помощник нардепа: активисты проводят протестные акции

Однако руководитель охранной фирмы на встречу не явился, а помещение офиса оказалось запертым.

«Ничего нового, все так же, как было вчера — к нам вышла женщина, которая представилась секретарем Titan Security Group и заявила, что руководства в офисе нет», — говорят активисты.

Также стало известно, что в числе людей, избивавших потерпевшего, был помощник депутата Верховной Рады Анатолия Урбанского, экс- главы Одесского облсовета.

В связи с этим инцидентом нардеп разместил в сети заявление, констатировав, что считает такое выяснение отношений, как драка, абсолютно неприемлемым.

«Я никого покрывать не стану! — заверил Анатолий Урбанский. — Пусть правоохранительные органы разбираются в произошедшем, а суд — определяет меру наказания для виновника. Никакого политического вмешательства здесь нет и быть не может».

Тем временем к протестной акции присоединились жильцы местного ЖК Суворовский-1. По их словам, фирма Titan Security Group попросту захватила придомовую территорию, которая принадлежит всем жильцам дома, «внаглую организовала здесь свою парковку, установила шлагбаумы, паркоматы и сдают эти места за деньги». Местные жители также утверждают, что «охранники постоянно угрожают».

Полиция заявила о переквалификации факта избиения ветерана АТО Евгения Кучинского.

«С учетом установленных обстоятельств, событие переквалифицировано на статью „Хулиганство“ Уголовного кодекса Украины. Дело находится на контроле руководства полиции», — сообщили правоохранители.

Возмущенные общественники намерены довести дело до логического и правового разрешения. Они обратятся в соответствующие госструктуры с требованием лишить эту охранную фирму лицензии.

Ранее участника АТО и бывшего пленника боевиков жестоко избили в центре Киева. А во Львове полицейских, напавших на ветеранов войны на Донбассе, уволили с работы и отдадут под суд.

Украина

По материалам: fakty.ua
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