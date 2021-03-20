В Японии объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения

Вадим Карасев

Фото: Юки Ивамура / РИА Новости

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, в стране объявили угрозу цунами. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

Специалисты предупредили, что в префектуре Мияги, у побережья которой зарегистрированы подземные толчки, высота цунами может достигать одного метра. В связи с этим население предостерегли от приближения к береговой линии. Известно, что толчки ощутили жители нескольких северо-восточных и восточных префектур, в том числе Иватэ, Ибараки, Сайтамы, Фукусимы и Токио.

Уточняется, что очаг землетрясения расположен на глубине 60 километров под океанским дном. Телеканал NHK отметил, что из-за сейсмособытия власти сформировали экстренный штаб, в то время как работники Tokyo Electric Power (TEPCO) выясняют, повлияло ли землетрясение на состояние аварийной АЭС «Фукусима-1».

В TEPCO уже сообщили, что землетрясение оставило без электричества по меньшей мере 200 домов в префектуре Мияги. Из-за сейсмособытия на территории префектуры остановили движение скоростных поездов «синкансэн». О пострадавших пока информации не поступало.