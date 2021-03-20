В экономику США призвали верить

Вадим Карасев

Фото: Mark Lennihan / AP

Портфельный управляющий инвестбанка Morgan Stanley Джим Кэрон, отвечающий за инструменты с фиксированной доходностью, в интервью CNBC призвал верить в экономику США.

Кэрон прокомментировал рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций, которые традиционно служат ориентиром для уровня ставок на долларовом рынке. В середине марта она достигла 1,7 процента, что стало наивысшим показателем за последний год. Доходность бумаг со сроком погашения 30 лет также увеличилась и составила 2,4 процента.