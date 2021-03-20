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В Киеве суд арестовал имущество и 100% акций акционерного общества «Мотор Сич»

В Киеве суд арестовал имущество и 100% акций акционерного общества «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич». Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

«По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям. Первый — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второй — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской „Мотор Сичи“ — вопрос национальной безопасности», — отметил председатель СБУ Иван Баканов.

АО «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Как писали «NewsTes», 11 марта СНБО принял решение, согласно которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено в собственность украинского государства законным способом. До этого Украина ввела ограничительные меры на три года в отношении гражданина Китая Ван Цзин и трех расположенных в Китае компаний. Под санкции попала также компания из Британских Виргинских островов.

Украина

По материалам: fakty.ua
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