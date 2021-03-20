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В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей

В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей
Глава управления горхозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не было установлено пожарных извещателей, хотя семья их получала.

"В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлекшей смерть четверых детей в результате пожара, задержан руководитель управления городского хозяйства … Следствие в ближайшее время планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправной электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска, на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении.

Россия

По материалам: ria.ru
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