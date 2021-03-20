В Москве горит Измайловский Кремль

Алексей Вольцев

Несколько минут назад загорелся Измайловский Кремль. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу Москва. Известно, что возгорание произошло в Вернисаже на первом этаже. Специальные службы эвакуировали людей из соседних помещений.

«Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже. Вспыхнули старинные деревянные конструкции», — говорится в сообщении РИА Новостей.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Службы отмечают, что горели личные вещи, мебель и отделка на площади 20 кв. м. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание. Очевидцы рассказывают, что не слышали никакого характерного хлопка. Однако посетители резко увидели черные клубы дыма и поспешили отойти подальше от возгорания. Кадры с места происшествия очевидцы загрузили в социальные сети.

Видео с места пожара в Измайловском Кремле. Идёт эвакуация pic.twitter.com/ujma3v5hhe — lifenews_ru (@lifenews_ru) March 20, 2021

🔥 В столице загорелся Измайловский кремль. Пожар уже локализовали, обошлось без пострадавших pic.twitter.com/qomZ8lqH8J — НТВ (@ntvru) March 20, 2021

Пострадавших, к счастью, нет. Пожар был ликвидирован в 15:55. Его площадь составила 160 кв. м. Сведений о нанесенном ущербе пока не поступало. На месте чрезвычайного происшествия продолжают работать дознаватели столичного главка МЧС. Напомним, Измайловский кремль — это музейно-развлекательный стилизованный под русское зодчество комплекс. Он был построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово.