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В Москве горит Измайловский Кремль

В Москве горит Измайловский Кремль

Несколько минут назад загорелся Измайловский Кремль. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу Москва. Известно, что возгорание произошло в Вернисаже на первом этаже. Специальные службы эвакуировали людей из соседних помещений.

«Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже. Вспыхнули старинные деревянные конструкции», — говорится в сообщении РИА Новостей.


Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Службы отмечают, что горели личные вещи, мебель и отделка на площади 20 кв. м. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание. Очевидцы рассказывают, что не слышали никакого характерного хлопка. Однако посетители резко увидели черные клубы дыма и поспешили отойти подальше от возгорания. Кадры с места происшествия очевидцы загрузили в социальные сети.

Пострадавших, к счастью, нет. Пожар был ликвидирован в 15:55. Его площадь составила 160 кв. м. Сведений о нанесенном ущербе пока не поступало. На месте чрезвычайного происшествия продолжают работать дознаватели столичного главка МЧС. Напомним, Измайловский кремль — это музейно-развлекательный стилизованный под русское зодчество комплекс. Он был построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово.

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По материалам: popcake.tv
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