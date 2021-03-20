В России изменились правила отпуска для части граждан

Вадим Карасев

20 марта вступили в силу новые правила получения отпуска для россиян с тремя и более детьми младше 18 лет. Они смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, пока младшему не исполнится 14, пишет "Российская газета".

Соответствующий указ 9 марта подписал президент Владимир Путин. Документ внес изменения в статью 262.2 Трудового кодекса, согласно которой ранее отпуск в удобное время могли получить многодетные работники, чьи дети не достигли 12-летнего возраста. Как отмечается в пояснительной записке к документу, такая мера позволит родителям уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

Согласно ТК, базовый отпуск в РФ составляет 28 календарных дней в год. Госслужащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха. В частности, педагогам полагается от 42 отпускных дней.

Как писал NEWSTES, ранее в России был упрощен досрочный выход на пенсию для некоторых профессий.