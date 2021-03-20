Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса

В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса

В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавирусаФото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за прошедший день коронавирус выявлен у 9632 человек. Таким образом, число заразившихся третьи сутки превышает девять тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4,4 миллиона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1728 жителей. В тройку лидеров по числу заразившихся за сутки вошли Санкт-Петербург (899 положительных тестов) и Подмосковье (651 зараженный). Наименьшие темпы прироста за последние 24 часа зафиксированы в Ненецком автономном округе и Туве (по одному инфицированному).

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о женщинах в КВН
«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Российский посол в США вызван в Москву для консультаций
Российский посол в США вызван в Москву для консультаций
Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей
Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей
Facebook показал браслет, управляемый силой мысли
Facebook показал браслет, управляемый силой мысли
Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД «рассекретило» их дислокацию
Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД
Для части россиян изменились правила отпуска
Для части россиян изменились правила отпуска
В России умерли 392 пациента с коронавирусом
В России умерли 392 пациента с коронавирусом
В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса
В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400

Еще по теме

В России второй день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса
В России выявили 8998 новых случаев коронавируса
В России выявили 9393 новых случая коронавируса
В России — 28 080 новых случаев Covid-19 за сутки