В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за прошедший день коронавирус выявлен у 9632 человек. Таким образом, число заразившихся третьи сутки превышает девять тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4,4 миллиона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1728 жителей. В тройку лидеров по числу заразившихся за сутки вошли Санкт-Петербург (899 положительных тестов) и Подмосковье (651 зараженный). Наименьшие темпы прироста за последние 24 часа зафиксированы в Ненецком автономном округе и Туве (по одному инфицированному).