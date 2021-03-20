В России умерли 392 пациента с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за прошедшие сутки скончались 392 пациента с коронавирусом. С начала эпидемии умерли 94,6 тысячи зараженных в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за последние 24 часа погибли 54 жителя, в Петербурге — 36 человек. В Подмосковье скончались 23 инфицированных.

В целом по стране за день выявлено 9632 случая заражения, 11279 человек поправились. За время пандемии в России вирус обнаружен 4,4 миллиона раз. Четыре миллиона пациентов выздоровели.

В 2021 году максимум по суточной смертности от COVID-19 пришелся на 21 января, когда было зафиксировано 612 смертей.