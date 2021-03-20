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В российском регионе произошла утечка топлива из нефтепровода

В российском регионе произошла утечка топлива из нефтепроводаФото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

ЧП произошло на участке нефтепровода «Самара — Тихорецк» филиала АО «Транснефть — Приволга» «Саратовское районное нефтепроводное управление» (Саратовское РНУ). «Угрозы населенным пунктам нет. Угрозы загрязнения водоемов нет», — заверили в МЧС.

РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС уточняет, что до от места утечки до ближайшего населенного пункта — Орловка — пять километров, а площадь розлива составляет около 700 квадратных метров. «На месте работы по сбору и утилизации нефтепродуктов проводит Самарское районное нефтепроводное управление — 40 человек, 15 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее в марте в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге 18 цистерн с нефтью сошли с рельсов. В результате инцидента никто не пострадал, но движение пассажирских составов пришлось задержать.

Россия

По материалам: lenta.ru
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