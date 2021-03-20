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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
Утечка топлива из нефтепровода АО "Транснефть - Приволга" Самара - Лисичанск произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, ведется сбор нефти, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по региону.

По данным пресс-службы, поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода филиала АО "Транснефть - Приволга" Самара - Лисичанск диаметром 1200 миллиметров, проходящего через Надеждинское муниципальное образование Пугачевского района Саратовской области, между населенными пунктами Селезниха и Орловское.

Россия

По материалам: ria.ru
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