В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

Лидия Мартынова

Утечка топлива из нефтепровода АО "Транснефть - Приволга" Самара - Лисичанск произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, ведется сбор нефти, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по региону.

По данным пресс-службы, поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода филиала АО "Транснефть - Приволга" Самара - Лисичанск диаметром 1200 миллиметров, проходящего через Надеждинское муниципальное образование Пугачевского района Саратовской области, между населенными пунктами Селезниха и Орловское.