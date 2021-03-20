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В США россиянин Сергей Медведев приговорён к десяти годам тюрьмы

Медведев был одним из основателей компании «Infraud Organization», которая занималась приобретением и продажей украденных личных данных, данных банковских карт, а также распространяла вредоносное программное обеспеченье.

Ущерб от деятельности Сергея Медведева и его сообщников составил около 568 миллионов долларов.

«33-летний Сергей Медведев, также известный как Стеллс, Сегмед и Сержбер, признал себя виновным в нарушении закона о [противодействии] рэкете и участия в коррумпированных организациях. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы», – цитирует ТАСС, сообщение министерства юстиций США.

Накануне появилась информация, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на Tesla.

Крючков и его сообщники пытались нанять сотрудника компании для внедрения вредоносного ПО в его компьютерную систему. Киберпреступники надеялись, что после этого они смогут вымогать деньги у Tesla, шантажируя компанию тем, что данные станут общедоступными.

Сообщение В США россиянин Сергей Медведев приговорён к десяти годам тюрьмы появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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