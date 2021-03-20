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В США заинтересовались делом о шпионаже в пользу России в Болгарии

В США заинтересовались делом о шпионаже в пользу России в БолгарииНед ПрайсФото: Tom Brenne / Reuters

Государственный департамент США заинтересовался делом о шпионаже в Болгарии, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на своей странице в Twitter.

«Мы внимательно следим за расследованием в Болгарии по поводу предполагаемой российской шпионской сети. США твердо поддерживают суверенитет Болгарии и стоят на стороне Болгарии, выступая против этих враждебных действий на ее территории», — сказал он.

По утверждению прокуратуры, представленные на брифинге аудиозаписи и видеоматериалы являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи «спецслужб стран Евросоюза и США».

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России.

В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

В мире

По материалам: lenta.ru
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