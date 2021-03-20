В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не назначат новые выборы

Анастасия Иванова

Оппозиция в Грузии может провести акцию протеста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на из лидера оппозиционной партии Хатия Деканоидзе.

Участники движения требуют освобождения депутата, главы партии “Единое национальное движение” Ники Мелии и назначения досрочных парламентских выборов.

Политический кризис в Грузии длится с 23 февраля. Тогда когда полицейские арестовали Мелию в офисе партии за неуплату залога более $12 тыс. по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

С требованием освободить политика и назначить досрочные выборы оппозиция уже провела несколько митингов в Тбилиси.

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