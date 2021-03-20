Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не назначат новые выборы

В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не назначат новые выборы

Оппозиция в Грузии может провести акцию протеста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на из лидера оппозиционной партии Хатия Деканоидзе.

Участники движения требуют освобождения депутата, главы партии “Единое национальное движение” Ники Мелии и назначения досрочных парламентских выборов.

Политический кризис в Грузии длится с 23 февраля. Тогда когда полицейские арестовали Мелию в офисе партии за неуплату залога более $12 тыс. по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

С требованием освободить политика и назначить досрочные выборы оппозиция уже провела несколько митингов в Тбилиси.

Сообщение В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не назначат новые выборы появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Число погибших от взрыва в жилом доме в Подмосковье увеличилось до трех
Число погибших от взрыва в жилом доме в Подмосковье увеличилось до
Кремль уточнил суть предложения Путина Байдену
Кремль уточнил суть предложения Путина Байдену
Российские врачи нашли причину побочных эффектов после вакцины от коронавируса
Российские врачи нашли причину побочных эффектов после вакцины от
В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не назначат новые выборы
В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не
Вышел новый трейлер фантастического блокбастера «Годзилла против Конга»
Вышел новый трейлер фантастического блокбастера «Годзилла против
Власти Киева вводят строгий карантин с 20 марта
Власти Киева вводят строгий карантин с 20 марта
Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в фильме «Время Армагеддона»
Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в фильме «Время
Очередной план возвращения Крыма выдал генерал ВС Украины Кривонос
Очередной план возвращения Крыма выдал генерал ВС Украины Кривонос
Telegram перенял функцию у Clubhouse
Telegram перенял функцию у Clubhouse
Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради танцпола"
У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради
Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»
Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»

Еще по теме

Грузинская оппозиция пригрозила создать движение неповиновения властям
МВД Грузии прокомментировало применение газа при задержании Мелии
Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси
В Тбилиси оппозиция устроила акцию протеста у парламента, расставив палатки