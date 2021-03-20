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Ведущая «Давай поженимся!» назвала способ избежать развода

Ведущая «Давай поженимся!» назвала способ избежать разводаФото: @syabitova_roza / Instagram

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала россиянкам, которые готовятся к замужеству, способ избежать развода в будущем. Своим советом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Сябитова отметила, что одна из главных причин разводов заключается в том, решение вступить в брак было поспешным и необдуманным. Поэтому самым разумным для девушек было бы в течение года присмотреться к будущему избраннику с разных сторон, узнать его в хорошие и плохие периоды жизни, рекомендовала она. Ведущая предупредила россиянок о том, что если муж не оправдает их ожиданий, они не смогут его «вернуть, как посылку обратно».

Сваха призвала россиянок критически относиться к будущему мужу, не поддаваться своим чувствам и быть осторожными. «Нет причин наказывать себя болезненными отношениями, которые ничего не принесут, кроме страданий, потому что только в русских сказках глуповатый Иван-дурак, превращался в прекрасного царевича», — посоветовала Сябитова.

В завершение телеведущая выразила надежду на то, что подписчицы не станут доказывать обратное, думая, что они «исключение из правила».

Ранее Роза Сябитова рассказала, почему женщины старше 35 лет, которые никогда не были замужем и не имеют детей, не востребованы у женихов. По мнению свахи, такое положение дел может объясняться «родовой памятью» мужчин. «Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так», — пояснила она.

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По материалам: lenta.ru
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