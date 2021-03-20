Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал, что получу уроки»

Алексей Вольцев

Как сообщает источник Радио Комсомольская правда, коллега Екатерины Стриженовой по программе на Первом канале «Время покажет» Руслан Осташко сказал, для чего нужна роль актрисы в политическом шоу. Зачастую актриса сталкивается с жестокой критикой в социальных сетях. Зрителей не устраивает ее внешний вид и манера общения. Стриженова игнорирует любые замечания, но вот ее коллеги по работе не могут оставить их без ответа.

Руслан Осташко, напарник Екатерины Стриженовой по передаче “Время покажет”, дал большое интервью. Он откровенно сообщил, что у Екатерины есть чему поучиться. Актриса очень часто помогает своем менее профессиональным коллегам и дает добрые советы.

Как отмечает Осташко, у Стриженовой есть некий сценический образ. В жизни она абсолютно другая. После эфиров Екатерина помоет Руслану провести подробный анализ передачи.

Так же Екатерина Стриженова посвящает себя полностью работе. Она начала свою карьеру в 14 лет, и кроме политической программы, она ведет еще передачу “Доброе утро”, где съемки начинаются в 4 утра.

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