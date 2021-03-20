Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал, что получу уроки»

Как сообщает источник Радио Комсомольская правда, коллега Екатерины Стриженовой по программе на Первом канале «Время покажет» Руслан Осташко сказал, для чего нужна роль актрисы в политическом шоу. Зачастую актриса сталкивается с жестокой критикой в социальных сетях. Зрителей не устраивает ее внешний вид и манера общения. Стриженова игнорирует любые замечания, но вот ее коллеги по работе не могут оставить их без ответа.

Руслан Осташко, напарник Екатерины Стриженовой по передаче “Время покажет”, дал большое интервью. Он откровенно сообщил, что у Екатерины есть чему поучиться. Актриса очень часто помогает своем менее профессиональным коллегам и дает добрые советы.

Как отмечает Осташко, у Стриженовой есть некий сценический образ. В жизни она абсолютно другая. После эфиров Екатерина помоет Руслану провести подробный анализ передачи.

Так же Екатерина Стриженова посвящает себя полностью работе. Она начала свою карьеру в 14 лет, и кроме политической программы, она ведет еще передачу “Доброе утро”, где съемки начинаются в 4 утра.

Сообщение Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал, что получу уроки» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

"Заходят слишком далеко". Гейтс возмутился налоговыми причудами Байдена
"Заходят слишком далеко". Гейтс возмутился налоговыми причудами
Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Девочка проиграла спор и «заминировала» школу в Чернигове
Девочка проиграла спор и «заминировала» школу в Чернигове
Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал, что получу уроки»
Ведущий «Время покажет» раскрыл тайную роль Стриженовой: «Не ожидал,
Forbes: Пробы льда с секретной базы США подтвердили угрозу глобального потепления
Forbes: Пробы льда с секретной базы США подтвердили угрозу
Сыгравшая Гюльчатай актриса Татьяна Федотова стала уборщицей в московском музее
Сыгравшая Гюльчатай актриса Татьяна Федотова стала уборщицей в
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с
Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тысячи рублей
Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена
Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео
Погоню медведя за жителем Нижневартовска сняли на видео
Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России
Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России

Топ на сегодня

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину

Еще по теме

Екатерину Стриженову уличили в беременности
В машину с Екатериной Стриженовой врезался грузовик
В автомобиль Екатерины Стриженовой въехал грузовик
Дочь Стриженовых встретила 15-летие в платье с очень глубоким декольте