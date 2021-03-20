Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России

Алексей Вольцев

Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В воскресенье над центром Европейской России начнет действовать циклон и давление будет очень низкое. Сначала давление понизится в ночь с субботы на воскресенье. Оно будет на 10-12 миллиметров ниже нормы. Прогнозируем, что будет 734 миллиметров ртутного столба (при норме 744 миллиметров ртутного столба - ред.) во второй половине дня воскресенья и в понедельник ночью", - сказал Вильфанд.