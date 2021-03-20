Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России

Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России

Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона во второй половине воскресенья будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В воскресенье над центром Европейской России начнет действовать циклон и давление будет очень низкое. Сначала давление понизится в ночь с субботы на воскресенье. Оно будет на 10-12 миллиметров ниже нормы. Прогнозируем, что будет 734 миллиметров ртутного столба (при норме 744 миллиметров ртутного столба - ред.) во второй половине дня воскресенья и в понедельник ночью", - сказал Вильфанд.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской
Россиянам назвали способы восстановления памяти
Россиянам назвали способы восстановления памяти
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Россия разрешила въезд иностранным студентам
Россия разрешила въезд иностранным студентам
Американцы извинились перед Россией за слова Байдена
Американцы извинились перед Россией за слова Байдена
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России
Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России
Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один
Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены «Основного инстинкта»
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время Армагеддона»
Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны

Еще по теме

Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Рекорд атмосферного давления побит в Москве
В Москве побит рекорд по высоте атмосферного давления
Синоптики прогнозируют в Москве во вторник повышенное атмосферное давление