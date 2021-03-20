Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля

Алексей Вольцев

Ночные температуры могут быть в центре Европейской России ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину автомобиля раньше не принято, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

“Дневная температура в первой декаде апреля в центре Европейской России положительна, но ночью-то может быть отрицательная. Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры? … Резину раньше второй декады апреля не принято менять”, - сказал Вильфанд.