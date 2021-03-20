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Власти Крыма прокомментировали санкции Украины

Власти Крыма прокомментировали санкции УкраиныГлава Республики Крым Сергей АксеновФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма прокомментировали санкции Украины в отношении руководителей республики. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Таким образом официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам. Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины», — говорится в посте.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение СНБО так: «Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами — логично и странно». По его словам, логичным является то, что Украина вводит эти санкции. Однако президент счел странным тот факт, что меры не принимали сразу, «начиная с 2014 года».

Россия

По материалам: lenta.ru
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