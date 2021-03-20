Воспитательница детдома одолжила у сироты деньги и отказалась отдавать

Вадим Карасев

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Сирота из Ярославля Саша Егоренкова одолжила своей приемной матери деньги, но та отказалась возвращать долг даже после решения суда. Сирота потребовала у удочерившей ее воспитательницы детдома 320 тысяч рублей, пишет 161.ru.

Девушка попала в интернат после смерти матери, когда ей было 14 ее удочерила одна из сотрудниц. В один момент женщина попросила приемную дочь снять с ее специального счета все накопленные деньги — 320 тысяч рублей. Потом отдавать сумму она отказалась, и Егоренкова пошла в суд.

«На протяжении всего судебного процесса ответчица отрицала необходимость возврата денег своей приемной дочери, хотя ни одного доказательства, почему она не должна этого делать, она не предоставила», — рассказал адвокат девушки. Исполнительное производство идет с сентября, за это время приемная мать выплатила только 12 тысяч рублей.

Она тоже собирается подать на приемную дочь в суд — за клевету. «Уже больше года это существо, которое проживало в моем доме и пользовалось всеми моими благами, позорит мое имя, — добавила она. — Нервы мне истрепала она уже до конца. Мне она деньги перевела, чтобы скрыть от своих родственников».