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Врач-геронтолог Конев назвал предельный возраст для соблюдения диет

Диеты для похудения тела могут быть совершенно противопоказаны в зависимости от возраста, рассказал профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, известный врач-геронтолог Юрий Конев.

Эффективные способы похудения могут при этом значительно повлиять на обмен веществ в организме. Для молодых людей подобные изменения пройдут совершенно без проблем, но для пожилых людей это будет противопоказано, рассказал врач в своем интервью радио Sputnik. Каждый конкретный случай будет необходимо рассматривать исключительно индивидуально, но в целом стараться похудеть людям настоятельно рекомендуется только до 60 лет.

“Изменение всего обмена веществ может привести к изменению физиологических параметров. Эти показатели затем отрицательно скажутся на состоянии здоровья пожилого человека”, — рассказал Конев.
Похудеть нужно будет до наступления предельного возраста, чтобы затем уже встретить старость с нормальным желудком. Иначе организм будет требовать намного больше еды, чем ему требуется на самом деле. С возрастом количество потребляемой человеком пищи лучше будет снижать.

Сообщение Врач-геронтолог Конев назвал предельный возраст для соблюдения диет появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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