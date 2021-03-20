Все из-за Крида и Адушкиной! Валя Карнавал расплакалась в TikTok: «Давит на жалость»

Лидия Мартынова

Валя Карнавал считается одной из самых популярных девушек в TikTok и Instagram. Сейчас девушка встречается с Егором Кридом. Они вместе отдыхали в Дубае зимой, а теперь живут вместе. При этом от любых комментариев, касающихся их личной жизни, знаменитости воздерживаются.

На днях тиктокерша записала грустное видео у себя в TikTok. Валя Карнавал плакала на камеру. Скорее всего девушка не выдержала хейта, который льется на нее последние несколько дней. Однако ее видео со слезами вызвало неоднозначную реакцию подписчиков: многие стали писать, что это просто попытка выдавить жалость. При этом сама Валя закрыла комментарии под видео, так как ей продолжают писать много гадостей.

@karna.val

во снах…

♬ оригинальный звук — utopay.gr

Но нашлись есть и те, кто поддержал девушку! Многие считают, что Валя не заслуживает хейта из-за Кати Адушкиной. Напомним, на днях между девушками состоялся конфликт. Другие же пользователи решили, что виной слез стало расставание Карнавал с Егором Кридом. Ведь музыкант стал вторым «холостяком» на проекте ТНТ. Что же случилось на самом деле — покажет время.