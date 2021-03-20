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Второй боевой корабль США направился в Чёрное море

Курс на Чёрное море взял второй за последние дни корабль ВМС США. На этот раз речь идёт об эсминце Thomas Hudner, утверждается в сообщении Шестого флота США в Twitter.

В сообщении ведомства говорится о том, что второй американский корабль следует в северном направлении на Чёрное море. Там ему предстоят операции «по обеспечению безопасности на море». Отмечено, что черноморские вылазки со стороны США осуществляются в целях поддержки партнёров по НАТО в этом регионе.

Накануне в акватории Чёрного моря оказался крейсер ВМС США Monterey. Представители Черноморского флота отслеживают ситуацию.

Сообщение Второй боевой корабль США направился в Чёрное море появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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