Второй боевой корабль США направился в Чёрное море

Анастасия Иванова

Курс на Чёрное море взял второй за последние дни корабль ВМС США. На этот раз речь идёт об эсминце Thomas Hudner, утверждается в сообщении Шестого флота США в Twitter.

В сообщении ведомства говорится о том, что второй американский корабль следует в северном направлении на Чёрное море. Там ему предстоят операции «по обеспечению безопасности на море». Отмечено, что черноморские вылазки со стороны США осуществляются в целях поддержки партнёров по НАТО в этом регионе.

Накануне в акватории Чёрного моря оказался крейсер ВМС США Monterey. Представители Черноморского флота отслеживают ситуацию.

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