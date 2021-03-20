Вышедших против COVID-ограничений в Амстердаме разгоняют водометами
Сегодня, 16:35 Анастасия Иванова
Полиция начала разгонять водометами протестующих против ограничений по коронавирусу в Амстердаме, передает РИА Новости.
По данным информагентства, более 250 человек вышли на Музейную площадь в нидерландской столице. Полиция призвала их разойтись, однако те отказались. В результате против протестующих применили водометы как против нарушителей действующих в королевстве санитарных предписаний, запрещающих многолюдные собрания.
Ранее власти страны решили продлить комендантский час, введенный 23 января, до 31 марта. Особая мера действует с 21.00 до 4.30 утра, нарушители заплатят штраф в размере 95 евро.сообщило, что протестующие против COVID-ограничений в Варшаве потребовали разрешить им продолжить вести бизнес.
По материалам: ria.ru