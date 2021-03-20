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Задержанный ФСБ в Крыму россиянин работал на "Радио Свобода"

Задержанный ФСБ в Крыму россиянин работал на "Радио Свобода"

Россиянин Владислав Есипенко, задержанный ФСБ в Крыму за сбор информации для спецслужб Украины, работал в медиакорпорации "Радио.Свобода*" (Radio Free Europe / Radio Liberty, RFE/RL), признанной в России иностранным агентом.

Как уточнил источник "Интерфакса", Есипенко был сотрудником проекта "Крым.Реалии*", внесенного Минюстом РФ в список иноагентов с 2017 года. Эта информация подтверждается самим изданием, которое опубликовало комментарий президента RFE/RL Джейми Флая. Он назвал Есипенко внештатным сотрудником проекта "Крым.Реалии" и осудил его задержание.

"Недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы "Радіо Свобода", вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", — заявил Флай.

О задержании в Крыму Есипенко сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, он по заданию украинской разведки фотографировал и снимал места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. В машине Есипенко нашли предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства". В ЦОС уточнили, что Есипенко признался в работе по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

Есипенко имеет гражданство России и Украины. Против него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов. Он арестован на два месяца.


* СМИ, признанные Минюстом иностранным агентом в РФ

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По материалам: uposters.ru
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