Задержанный за алкоголь россиянин умер в отделе полиции

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Задержанный за употребление алкоголя житель города Качканар Свердловской области умер в камере в отделе полиции. Об этом E1.RU сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что ранее судимого 33-летнего мужчину задержали в общественном месте за распитие спиртного и отвезли в участок для составления протокола. Там его оставили одного в камере, и он уснул. В районе 19 часов дежурный попытался разбудить россиянина, но тот был без признаков жизни. Приехавшие на место медики констатировали смерть.

Неназванный местный житель рассказал изданию, что задержанного затошнило после алкоголя, он не смог встать и захлебнулся рвотой. Его смерть полицейские заметили через три часа.

В конце февраля в Петербурге в отделении полиции скончался горожанин, задержанный за управление автомобилем без прав. На лице покойного были гематомы и кровоподтеки, на шее — следы насилия, которых не было до задержания. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность.