"Заходят слишком далеко". Гейтс возмутился налоговыми причудами Байдена

Лидия Мартынова

Идея американских властей повысить налоги в целом полезны, однако в некоторых моментах они "зашли слишком далеко", заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей Reddit.

По его мнению, властям следует повысить налоги из-за расходов на здравоохранение для восстановления экономики страны после пандемии.

"Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко", – приводит слова Гейтса агентство Bloomberg.

Миллиардер назвал налоговую политику "важным вопросом", однако не уточнил, о каких конкретно предложениях, вызвавших у него недовольство, идет речь.

сообщило, что Google хочет начать взимать налог с мировых блогеров на YouTube.