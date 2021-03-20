"Заходят слишком далеко". Гейтс возмутился налоговыми причудами Байдена
Сегодня, 21:05 Лидия Мартынова
Идея американских властей повысить налоги в целом полезны, однако в некоторых моментах они "зашли слишком далеко", заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей Reddit.
По его мнению, властям следует повысить налоги из-за расходов на здравоохранение для восстановления экономики страны после пандемии.
"Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко", – приводит слова Гейтса агентство Bloomberg.
Миллиардер назвал налоговую политику "важным вопросом", однако не уточнил, о каких конкретно предложениях, вызвавших у него недовольство, идет речь.сообщило, что Google хочет начать взимать налог с мировых блогеров на YouTube.
По материалам: ria.ru