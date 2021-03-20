Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов

Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов

Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Американский режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе презентовал расширенную версию блокбастера "Лига Справедливости", в беседе с изданием Deadline он признался, что после выхода этой картины не планирует пока снимать фильмы по мотивам комиксов DC.

По словам Снайдера, и хотя еще остались комиксы, которые ему нравятся и интересны, снова погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной он не хочет.


"Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря" и еще парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам", — прокомментировал Зак Снайдер.

Режиссер добавил, что и выпускающая студия Warner Bros. не проявляла заинтересованности в продолжении сотрудничества с ним. "И это на 100 процентов нормально. Я понимаю", — отметил кинематографист.


Тем более, что сейчас он занят в нескольких проектах стримингового сервиса Netflix. Например, недавно он закончил работу над хоррором "Армия мертвецов" (премьера запланирована на май этого года. — Прим .ред.), старается закончить сценарий для еще одного фильма, готовит два мультсериала и много чего еще.

"Я просто отлично провожу время, снимая эти фильмы", — заверил Снайдер.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом
Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом
Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный скандал в Днепре
Пассажиров забыли на перроне: «Укрзалізниця» попала в грандиозный
В Швейцарии рассказали о более смертельных мутациях коронавируса
В Швейцарии рассказали о более смертельных мутациях коронавируса
Названа самая счастливая страна в мире
Названа самая счастливая страна в мире
Премьер Норвегии отметила юбилей и нарушила закон
Премьер Норвегии отметила юбилей и нарушила закон
Европа собралась догнать США и Китай
Европа собралась догнать США и Китай
Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США
Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США
Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Россиянам предрекли новый подъем заболеваемости COVID-19
Россиянам предрекли новый подъем заболеваемости COVID-19
Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
Даня Милохин: «Видел сестренку, она очень красивая»
Даня Милохин: «Видел сестренку, она очень красивая»

Топ на сегодня

Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом
Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов

Еще по теме

«Лига Справедливости» от Зака Снайдера выйдет на HBO Max
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»
Зак Снайдер снимет зомби-хоррор «Армия мертвецов» для Netflix
Бен Аффлек больше не Бэтмен киновселенной DC