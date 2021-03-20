Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов

Лидия Мартынова

Американский режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе презентовал расширенную версию блокбастера "Лига Справедливости", в беседе с изданием Deadline он признался, что после выхода этой картины не планирует пока снимать фильмы по мотивам комиксов DC.

По словам Снайдера, и хотя еще остались комиксы, которые ему нравятся и интересны, снова погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной он не хочет.





"Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря" и еще парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам", — прокомментировал Зак Снайдер.

Режиссер добавил, что и выпускающая студия Warner Bros. не проявляла заинтересованности в продолжении сотрудничества с ним. "И это на 100 процентов нормально. Я понимаю", — отметил кинематографист.

Тем более, что сейчас он занят в нескольких проектах стримингового сервиса Netflix. Например, недавно он закончил работу над хоррором "Армия мертвецов" (премьера запланирована на май этого года. — Прим .ред.), старается закончить сценарий для еще одного фильма, готовит два мультсериала и много чего еще.

"Я просто отлично провожу время, снимая эти фильмы", — заверил Снайдер.