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Зеленский продлил санкции СНБО в отношении двух российских банков

Зеленский продлил санкции СНБО в отношении двух российских банковВладимир Зеленский Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка (ПИБ), дочерней компании корпорации ВЭБ.РФ. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

«Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается», — говорится в документе.

Во вложении указывается, что санкции продлеваются в отношении дочерней компании Сбербанка, а также Проминвестбанка.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд окончательно подтвердил запрет на продажу Украиной акций Проминвестбанка (ПИБ), дочерней компании корпорации ВЭБ.РФ. Россия выиграла судебный спор, однако опасается, что Киев может нарушить решение чрезвычайного арбитра даже после его подтверждения.

19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины». Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и другие. Санкции предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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