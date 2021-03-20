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Жириновский предлагает наградить судей, отказавшихся преклонить колено перед матчем ЛЧ

Депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал наградить российских судей, отказавшихся преклонить колени в поддержку движения Black Lives Matter перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».


По мнению политика,бригада российских арбитров поступила «абсолютно правильно». Он также считают, что россияне нигде и никогда не должны ни перед кем вставать на колени.

“Направим министру спорта, чтобы он учел наше ходатайство, и должны быть награждены”. – заявил Жириновский.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что бригада арбитров россиянина Карасёва не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов.

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По материалам: sm.news
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