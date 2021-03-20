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Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США

Зюганов дал Путину совет по Донбассу и СШАГеннадий ЗюгановФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Президенту России Владимиру Путину следует помочь Киеву вырваться из зависимого положения от США и поддержать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Такой совет российскому лидеру дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пишет «Свободная пресса».

«Нужно не проклинать братский народ, оказавшийся в беде, а помогать ему вырваться из лап американских мерзавцев: цэрэушников и бандеровцев! Скажите, что будете укреплять связи с братской Белоруссией, что поддержите Луганск и Донбасс!» — сказал коммунист, комментируя ответ Путина на критику президента США Джо Байдена в своей адрес.

Зюганов считает, что в сложившейся ситуации главе государства не следует «унижаться до перепалки с Байденом», а лучше выступить с посланием к нации. Также, по мнению политика, на рейтинг власти положительно повлияет отмена пенсионной реформы.

Путин ответил на высказывания Байдена фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества. Российский лидер пожелал здоровья американскому коллеге.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать власти России к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

В Госдуме, Совете Федерации и МИД раскритиковали заявление Байдена. В Кремле заметили, что в истории такого еще не было. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американского президента опасным для всего человечества.

Россия

По материалам: lenta.ru
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