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Звезда «Дома-2» Катя Жужа сообщила о беременности спустя 7 месяцев после предыдущих родов

Звезда «Дома-2» Катя Жужа сообщила о беременности спустя 7 месяцев после предыдущих родов

Катя Жужа известна многим, как бывшая ведущая знаменитой телестройки «Дом-2». На днях 33-х летняя Жужа выложила фотографию, которая демонстрирует округлый животик. Её подписчики разделились на два лагеря: одни начали поздравлять, другие – сомневаться.

Вторая категория решила, что Катя выложила старую фотографию, ведь буквально 7 месяцев назад Жужа и её 26-ти летний муж, миллионер и автогонщик Артём Маркелов, стали родителями.

Но все сомнения развеяла сама Жужа. Она выложила видео, где поблагодарила всех за поздравления и выложила фотографию со всей семьёй. На снимке изображены, помимо самой Кати, её старшая дочь Николь (12 лет) и муж Артём, который держит на руках маленького сына Максима.

18 марта Катя Жужа отпраздновала свой день рождения в узком семейном кругу.

Сообщение Звезда «Дома-2» Катя Жужа сообщила о беременности спустя 7 месяцев после предыдущих родов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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