А люди не верили! Из шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова

Анастасия Иванова

Слухи о том, что Ольга Бузова станет одной из героинь проекта «Маска» на НТВ, появились с самого начала. Жюри еще в первом выпуске услышали поющую телеведущую в нескольких конкурсантах, но затем отмели эту версию, считая, что она вряд ли будет принимать участие в шоу из-за проблем в личной жизни.

Больше всех против этой версии выступал председатель Филипп Киркоров. Он с серьезным видом заявил: «О, моя Бузяндра! Ну не знаю, вряд ли она будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно». Но предположения никуда не исчезли и чаще всего Бузову видели в Черной пантере — уж очень манерной и яркой была та маска. И, после того, как все поняли: там Светлана Хоркина, о ведущей «ДОМа-2» как-то забыли. А зря.

Смотря на Розовую пантеру на канале НТВ многие думали, что там скрывается миниатюрная женщина, а Киркоров даже называл ее «старушка». Смущал только репертуар, например, в этом выпуске она исполнила хит группы Aqua — Barbie Girl.

Но в итоге правда раскрылась — это Бузова. В отличие от певицы Азизы (она была Пингвином), когда Розовая пантера сняла маску (к слову, все члены жюри единогласно проголосовали за это), то не устроила скандал и не обиделась ни на кого.

«Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам. А ты, Филипп, как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал? Сколько я тебе давала подсказок! Сколько я говорила, чтобы ты меня отшлепал», — улыбнулась Ольга.

Киркоров был в откровенном замешательстве, как и Регина, которая буквально два дня назад виделась с Ольгой: «Мы же вчера носок к носку стояли, она мне говорит: «Да-да, знаю про ваше шоу, постоянно говорят про бузяндру». Передала «привет» Бузова и Тимуру Родригезу, который угадывает девушек по фигуре — оказывается, у нее были накладная грудь и ягодицы.