Айза Долматова призналась в своей пансексуальности

Анастасия Иванова

Айза Долматова, которая известна своим скандальным сливом, сделала неожиданное признание своим подписчикам. Девушка рассказала о своей сексуальной ориентации.

Айза часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Instagram. На этот раз она высказалась на тему ЛГБ. Один пользователь обвинил Айзу в том, что она не поддерживает, когда мужчины красят ногти.

«У меня десятки друзей геев и они не красят ногти!!! Я поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать лгбт! Так как сама пансексуальна! Но уж точно не буду поддерживать крашенные ногти не у панков», ─ без стеснения призналась теледива у себя на странице в Instagram.

Напомним, что пансексуальность – это романтическое и сексуальное влечение к людям независимо от их гендера и пола. Такие люди ищу себе пару, исходя исключительно из личных качеств человека. К слову, Айза призналась, что у нее длительное время не было секса. Судя по всему, теледива уже рассталась с Олегом Майами, поскольку поехала отдыхать на Мальдивы без него. Возможно, ее сердце снова свободно.