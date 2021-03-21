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Актёр Александр Балуев сравнил советскую и современную экранизации «Угрюм-реки»

Александр Балуев дал интервью изданию “Телепрограмма”, где поделился своим мнением относительно нашумевшего сериала “Угрюм-река”. Он сыграл в картине одну из главных ролей, Петра Громова, и сравнил советскую и современную экранизацию романа.

Артист признался, что оба варианта имеют свои положительные стороны, хотя нынешняя версия отличается от кино 1968 года. “Советскую тенденцию я хочу притянуть в наше безумное время”, – сообщил Балуев, не отрицая, что у старого кино были свои “фишки”, которые необходимо перенять и ему, и его коллегам по цеху.

Актёр уверен, что “Угрюм-река” должна запасть в душу не только старшему поколению, но и молодёжи, ибо поднимает многие актуальные для современности вопросы: например, алчность и жестокость. Несмотря на исторический сюжет, зритель с удовольствием смотрит сериал, о чём говорят растущие рейтинги.

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По материалам: sm.news
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