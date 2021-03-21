Актера Чернявского госпитализировали во время спектакля

Вадим Карасев

Александр ЧернявскийФото: Театр Сатиры

Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает Telegram-канал Hue.

По данным ресурса, артист доставлен в Боткинскую больницу в Москве. У него сильно поднялось давление и появилась одышка. По данным телеканала «360», врачи прямо в гримерке подключили его к аппарату ЭКГ и начали приводить в чувство. Полученные данные медикам не понравились, и они приняли решение о госпитализации.

Чернявский входит в основной состав актеров спектакля «Хомо Эректус». Представление началось в 19:00 и длится почти три часа.

55-летний актер известен по сериалам «Таксистка», «Каменская», Склифосовский», «От печали до радости», а также скетч-шоу «Одна за всех». Последние 19 лет он служит в Московском академическом театре сатиры. Чернявский сыграл в таких постановках, как «Слишком женатый таксист», «Бешеные деньги», «Нам все еще смешно» и других.