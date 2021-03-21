Александр и Алеся Энберт: «Чем больше у нас будет детей, тем лучше»

Лидия Мартынова

Александр Энберт и его супруга Алеся вместе уже 12 лет. Влюбленные давно готовы к появлению наследников и надеются, что с рождением детей их совместная жизнь станет еще более насыщенной.

В конце февраля состоялся пышный свадебный праздник Александра Энберта и его супруги Алеси. Влюбленные долго ждали возможности собрать всех друзей и родственников и поделиться с ними своей радостью. Конечно, пандемия внесла коррективы в планы пары, но даже в период эпидемии им удалось организовать торжество мечты.

Теперь же Александр и Алеся рассказали «NewsTes.ruу» о своих планах на будущее и тайных мечтах.

стархитАлександр, Алеся, начну с того, что поздравлю вас с такой потрясающей свадьбой. Расскажите, как долго проходила подготовка?С учетом, каким был 2020 год, подготовка заняла очень много времени. Мы расписались 29 февраля 2020 года, но отпраздновать смогли только 28 февраля 2021-го. Сначала думали, что отметим свадьбу за рубежом. Со временем поняли, что не сможем это сделать. Где-то в декабре прошлого года мы окончательно решили, что будем праздновать в Москве. Последние два месяца очень много ездили, выбирали площадку, декор и все, что может нам понадобиться.стархитА что было самым сложным в подготовке?Для меня — свадебный танец. Казалось бы, я спортсмен, ставлю сложные номера на льду...Я был уверен, что и в танцах никаких проблем не возникнет. Однако это совершенно другая, очень сложная стихия. Для меня это было открытием.Соглашусь с Сашей. С танцем все было сложно. Также много времени ушло на выбор площадки. Мы много мест посмотрели, но все было не то. Также никак не могли выбрать тему торжества. Определяющей стала поездка на Байкал. Там мы сняли очень красивое видео, которое как раз на празднике было показано перед нашим танцем. Это видео стало центральным звеном торжества.стархитНе боялись устраивать церемонию сейчас? Все-таки пандемия пока никуда не делась.Мы с самого начала организовывали свадьбу так, чтобы соблюсти все существующие правила. На торжестве было всего 50 гостей, повсюду были расставлены санитайзеры. Одним словом, мы сделали все, чтобы обезопасить и себя, и гостей. Мы живем в совершенно новых реалиях, и нужно в них находить время на важные семейные события.У меня не было особого страха перед пандемией. За год мы уже привыкли соблюдать все нормы и правила.стархитМожете вспомнить самый запоминающийся или трогательный момент свадьбы?Без сомнения для меня таким моментом стал показ нашего видео с Байкала. Я так растрогалась, что не смогла сдержать слез. Понимаете, нахлынули воспоминания... Я даже пошутила, что у Саши будет незабываемый свадебный танец с плачущей невестой.Для меня самый трогательный момент — это подарок Алеси. Она подготовила видео, в котором картины из песка воспроизводили основные моменты нашей истории любви. Там было столько воспоминаний! Какие-то наши поездки, разлуки из-за соревнований. Видео еще было под мою любимую песню. Я про нее уже стал забывать, а Алеся помнила и специально использовала именно эту композицию.стархитРасскажите немного о планах на будущее. Чем в ближайшие месяцы будете удивлять поклонников?Я недавно создала свой сайт, на котором есть вся информаци об уже сделанных мною продуктах. Несмотря на то, что я стала блогером лишь недавно, мне уже есть, чем гордиться. На сайте можно найти и гайд по мобильной обработке фотографий, и марафон по stories. Это именно то, что нужно каждому, кто хочет развивать свой Instagram. Также я хочу открыть свою модельную школу для детей. Мне кажется, это очень перспективное направление.Мы вот только выступили с Ольгой Кузьминой в шоу Ильи Авербуха в нескольких городах. Очень приятно было выступать перед живыми зрителями. Сложно, конечно, было подготовиться, ведь «Ледниковый период» закончился довольно давно. Мы с Ольгой включились в работу, очень много тренировались. В итоге смогли показать все самые сложные элементы. Только после этого появилось время, чтобы отдохнуть. Сейчас у меня пройдет несколько мастер-классов. Также есть много идей, обязательно буду об этом рассказывать, когда идеи начнут воплощаться в жизнь.стархитВходит ли появление ребенка в ваши планы на будущее? Вообще мечтаете о большой семье или одного малыша будет достаточно?Конечно, дети входят в наши планы. Я отношусь к категории тех людей, которые придерживаются мнения, что сколько детей пошлет Бог, столько и будет. Я за то, чтобы была большая семья.Абсолютно согласен. Чем больше детей, тем лучше. Купим семиместную машину и будем вместе везде ездить!стархитАлеся, расскажите, насколько трудно быть женой популярного спортсмена? Все-таки Александра постоянно окружают поклонницы.Когда мы с Сашей начинали встречаться, он еще не был таким популярным спортсменом. Просто ты принимаешь работу человека. Привыкаешь к тому, что он катается с девушкой, держит ее за руку. Я считаю, что самое главное — это доверие. Если ты не доверяешь человеку, то будешь все время дергаться, переживать, с кем он сейчас и где. По поводу поклонниц...А что в этом такого? У меня тоже есть поклонники.А еще Алеся знает, что я влюбился в нее с первого взгляда и безумно люблю ее до сих пор.стархитАлександр, в прошлом году Вы триумфально поучаствовали в «Ледниковом периоде». Если позовут в новый сезон, согласитесь поучаствовать?Это, конечно, был уникальный опыт. Работа с Ильей, со всеми специалистами, которые нам помогали. Я думаю, да, я бы хотел почувствовать и пережить это все еще раз. Но нужно понимать, что все тренировки и съемки отнимают очень много времени. Особенно если учить те элементы, которые мы учили с Ольгой. Мы за время съемок забыли, что есть какие-то другие дела кроме катания на коньках. Я бы очень хотел поучаствовать, найти на это время, но все будет зависеть от обстоятельств.стархитВы вместе уже много лет. Какой совет можете дать парам, которые только начинают отношения? Как сохранить любовь, не потерять интерес друг другу?Я думаю, самое главное — искать компромиссы и не ссориться по мелочам. Нужно понимать, что человек является именно таким. Не нужно его переделывать!А еще мы никогда не ссоримся! Мы вместе 12 лет, но я не вспомню момента, чтобы мы не говорили друг с другом более 10 минут. Есть пары, которые ссорятся из-за ерунды и потом несколько дней не разговаривают. Но я считаю, что это глупо. Нужно наоборот проговаривать все моменты, общаться, обсуждать какие-то сложности. Разговаривайте друг с другом! Не бойтесь и не стесняйтесь этого.стархитТо есть у вас никогда не случалось серьезных кризисов в отношениях?Не могу вспомнить что-то подобное. Ссоры, конечно, бывают, но мы всегда старается разрешить конфликты. Всегда находим пути выхода из этих самых кризисов.стархитКакой вы видите свою семейную жизнь через 10 лет?Вижу нашу жизнь точно такой же. Только с детьми.Согласна! Прибавила бы только детей в нашу жизнь и тогда бы я была абсолютно счастливым человеком с яркой, наполненной событиями жизнью. Важно проживать каждый день, как последний. Не злиться по мелочам, не растрачивать себя на негатив. Надеюсь, с годами мы не растеряем эту способность наслаждаться жизнью и друг другом.