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Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака

Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака

Алексей Купин и Майя Донцова продолжают демонстрировать великолепные отношения, они живут в счастливом браке, а, значит, могут делиться своим опытом с подписчиками. Что они и делают. Леша рассказал, о принципах, на которых должен основываться брак. У него таких приоритетов целых пять, и, глядя на их семью, можно поверить, что так и есть.

Своим подписчикам Алексей Купин решил рассказать, на что опирается крепкий брак. У него с Майей Донцовой именно такой, так что Леша опирается на собственный опыт. В первую очередь, Леша считает, что нужно опираться на доверие друг к другу и предоставлять свободу. Вторая половинка имеет право отдыхать отдельно, не нужно по этому поводу злиться и ревновать, пишет newstes.ru.
«Доверие и свобода - отпускай свою вторую половинку на встречу с друзьями, по своим делам, и не устраивай истерики на почве ревности», - советует Леша.

Также, Леша советует не забывать про качественный интим, так как без него невозможны хорошие отношения. Необходимо уважать друг друга и не повышать голос, тем более не оскорблять. Сами они с Майей четко придерживаются этого правила. Пользователи ни разу не слышали, чтобы Купины ругались, тем более расставались и устраивали шумные примирения.

Еще Леша посоветовал фолловерам общаться со своими половинками на разные темы, чтобы искать общие интересы. И обязательно нужно общаться с родственниками. Это принесет в их семью много хорошего. Сам Леша сумел найти общий язык с Ириной Михайловной Донцовой, хотя до него это никому не удавалось.

У Майи женихов было даже больше, чем у Алены Савкиной, и ото всех Ирина Михайловна избавлялась, только Леше Купину удалось понравиться ей настолько, что он был признан идеальным партнером для Майи. Так что стоит прислушиваться к советам Купина, и поклонники так и делают. Экс-участника буквально осыпали комплиментами.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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