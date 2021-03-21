Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

"Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 р), вероятно, придется смириться с убытками", — констатировал финансист.

При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.


По мнению эксперта, не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. Вряд ли курс упадет до 60-65 рублей в течение 2021 года, но колебания будут.


"Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться", — резюмировал Бугров.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
Эмили Ратаковски вернула тонкую талию через две недели после родов
Эмили Ратаковски вернула тонкую талию через две недели после родов
В Кремле требуют письменных гарантий: РФ хочет изменить принцип организации заседаний в «нормандском формате»
В Кремле требуют письменных гарантий: РФ хочет изменить принцип
Apple оштрафована на 2 млн долларов за отсутствие зарядника в комплекте iPhone в Бразилии
Apple оштрафована на 2 млн долларов за отсутствие зарядника в
Футболисты Красич и Рахимич могут вернуться в ЦСКА
Футболисты Красич и Рахимич могут вернуться в ЦСКА
«Лига справедливости» Зака Снайдера собрала на КиноПоиск HD 400 тысяч зрителей
«Лига справедливости» Зака Снайдера собрала на КиноПоиск HD 400 тысяч
Володин раскрыл истинную цель «Умного голосования»
Володин раскрыл истинную цель «Умного голосования»
В «Роскосмосе» назвали новую дату пуска «Союза»
В «Роскосмосе» назвали новую дату пуска «Союза»
В Госдуме рассказали о попытках вмешаться в выборы извне
В Госдуме рассказали о попытках вмешаться в выборы извне
Показаны условия жизни спивающейся бывшей жены Ефремова
Показаны условия жизни спивающейся бывшей жены Ефремова
Актера Чернявского госпитализировали во время спектакля
Актера Чернявского госпитализировали во время спектакля
Все-таки изменял Бузовой? Дава случайно засветил девушку в своей постели
Все-таки изменял Бузовой? Дава случайно засветил девушку в своей

Топ на сегодня

Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

Еще по теме

Эксперты пообещали доллар по 80 рублей
Эксперты рассказали, как повлияет на рубль наступление налогового периода
Кудрин дал россиянам совет по хранению сбережений
Bloomberg: рубль стал лидером роста среди мировых валют