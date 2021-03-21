Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

Алексей Вольцев

Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

"Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 р), вероятно, придется смириться с убытками", — констатировал финансист.

При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.

По мнению эксперта, не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. Вряд ли курс упадет до 60-65 рублей в течение 2021 года, но колебания будут.

"Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться", — резюмировал Бугров.