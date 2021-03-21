Аналитик предупредил, когда нужно избавляться от доллара

Лидия Мартынова

Ситуация с ростом цен на нефть укрепила позиции рубля. Владеющие американской валютой сограждане стоят перед выбором: по-прежнему хранить свои финансовые резервы в американской валюте или – обменять на российские рубли.

О том, надо ли избавляться от долларов либо нужно выжидать, высказался управляющий партнер компании “GLS INVEST” Эдуард Бугров.

РИА Новости цитирует слова аналитика:

“Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придется смириться с убытками”.

Финансист полагает, что для минимизации рисков пересмотреть структуру “долларового портфеля”, чтобы треть активов хранить в долларах США, треть — в европейской валюте, а еще 40% накоплений – в российских рублях.

Бугров не рекомендует ждать катастрофического падения курса доллара. Он называет планку в 60-65 рублей за 1 доллар в 2021 году, но не исключает возможность колебаний:

“Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет”.

РИА “NEWSTES” 16 марта писало, американский доллар и евро падают по отношению к российскому рублю на фоне увеличения цен на нефть.

Напомним, аналитик Андрей Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля этого года. Он предвидит и падение евро. В апреле цена за европейскую валюту упадет до 85,45 рублей и долгое время не сможет подняться, считает специалист.

Сообщение Аналитик предупредил, когда нужно избавляться от доллара появились сначала на Информационное агентство "SM News".