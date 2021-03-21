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Ангелина Монах не может принять тот факт, что она уже бабушка

Ангелина Монах не может принять тот факт, что она уже бабушка

Ангелина Монах очень рано стала бабушкой. Разница у ее внучки и младшей дочки всего несколько месяцев, но не все помнят о том, что она молодая мамочка, когда поблизости внучка. И геля признается, что не может признать факт того, что она уже бабушка. Степану Меньщикову, наоборот, доставляет удовольствие называть себя дедом, а Гелю бабкой.

Ангелина Монах часто остается одна с младшей дочерью, так как Степа Меньщиков - востребованный ведущий мероприятий и часто улетает в другие города. Очередное возвращение Степана совпало с приездом в гости старшей дочери Ангелины, уже успевшей сделать ее бабушкой. Рассказывая фолловерам о гостях, она назвала внучку дочкой дочки, пишет newstes.ru.
Кое-кто из подписчиков посоветовал Геле обозначать родство с девочкой правильно. И даже посоветовали прекратить молодиться. Подмечено правильно, Геля действительно очень комплексует из-за возраста, так и неизвестно, сколько ей на самом деле лет, потому что постоянно звучали разные версии. И спорить с подписчиками она не стала, согласившись, что ей действительно трудно принять факт, что она бабушка.

«Завтра прилетает Стёпа, дочка со своей дочкой Розой и собачкой Снежаной. Кого я жду больше всех, не знаю, наверное, всех! Весь день что-то делаю, ничего не успеваю», - пожаловалась Геля.


В отличие от своей жены Степа с юмором воспринимает, что он, как отчим дочерям Гели, является и дедом для ее внучки. Он сразу же начал называть себя дедом, Гелю бабкой, скорее всего, чтобы подразнить ее. Не может же Степа не знать, что его супруга комплексует из-за своих лет. Но ему присуще не только чувство юмора, а и умение поязвить.

Кстати, снимком Ангелины под постом подписчики остались недовольны. Гелю упрекнули за неопрятный вид, куртку на кухне, собаку на руках возле посуды и ведро с мусором на переднем плане. Отметился под публикацией и Степа, посоветовавший не забыть вынести мусор. С таким внимательным мужем не приходится скучать?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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