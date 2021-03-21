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Антон Привольнов: «Всегда считал, что я толстый, некрасивый и лысый»

Антон Привольнов: «Всегда считал, что я толстый, некрасивый и лысый»

Телеведущий признается, он часто недоволен собой. Именно поэтому он выбрал медийную профессию, ведь похвала зрителей помогает ему двигаться вперед и делать карьеру. Однако и помощь психолога оказалась для Антона не лишней.

40-летний Антон Привольнов уверяет, очередной возрастной кризис он проходит легко. А вот раньше у телеведущего были определенные сложности с принятием себя. Это было связано с тем, что Антон не мог сменить работу около 17 лет. «Я уже не воспринимал жизнь во всем ее объеме. Жил в одной и той же реальности, ничего не менялось. Это сложно и страшно. Тебя прессуют, говорят ты никогда не найдешь ничего, ты никому не нужен, ты будешь работать таксистом», — вспоминает он. 

На это накладывались неуверенность в себе и низкая самооценка. «Я всегда считал, что я толстый, некрасивый, лысый и так далее. Комплексов очень много. Телеведущими становятся те, кому нужно постоянное подтверждение, что они хорошие, красивые, что их любят — это очень распространенная история. Сначала это дает силы, но потом ты все равно не ок, даже если все тебя хвалят», — делится Привольнов. 

Возникают и другие трудности профессии, которые сказываются на физическом здоровье. «Я стал чувствовать, что я разваливаюсь. Тебе как будто дали мешком по голове и за этими улыбками — больные позвоночники, ноги. У всех моих коллег проблемы, это не нормальный режим. Спишь два-три часа», — отмечает телеведущий. 

В итоге, из-за постоянного стресса Антон ушел с Первого канала и целый год нигде не трудился. За это время он многое переосмыслил, посещал психотерапевта и переехал жить за город. «У меня были некоторые сбережения, рекламные контакты. Да, и мне не нужно снимать квартиру и покупать машину, поэтому у меня был люфт, когда я мог ничего не делать и не думать о том, что я буду есть. Благодаря этому сейчас у меня счастливый промежуток времени, когда мне кажется, что я молодец», — говорит Привольнов в программе «Однажды» на канале НТВ. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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