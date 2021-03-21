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Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Посол РФ в США Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для участия в консультациях на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, передает корреспондент РИА Новости.

Пригласить посла на консультации в МИД решили после недавнего интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Самолет вылетел из аэропорта JFK. Ожидается, что рейс прибудет утром в воскресенье в аэропорт Шереметьево.

Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
В мире

По материалам: ria.ru
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