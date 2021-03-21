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Антонов заявил о необходимости проанализировать состояние отношений с США

Антонов заявил о необходимости проанализировать состояние отношений с США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предстоит большая работа, необходимо проанализировать нынешнее состояние отношений России и США, в Москве у него запланированы встречи "в различных ведомствах".

Пригласить посла в Москву на консультации в МИД решили после недавнего интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. Неоднократно российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться", - сообщил он.

Антонов также отметил, что у него уже запланированы "несколько встреч в Москве в различных ведомствах".

В мире

По материалам: ria.ru
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