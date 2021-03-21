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Apple оштрафована на 2 млн долларов за отсутствие зарядника в комплекте iPhone в Бразилии

Компанию Apple все-таки оштрафовали в бразильском штате Сан-Паулу примерно на 2 миллиона долларов в долларовом эквиваленте за нарушение законодательства данного штата Бразилии по защите прав потребителей — продажу смартфона iPhone без зарядного устройства в базовом комплекте поставки.

Государственная бразильская организация по защите прав потребителей Procon-SP в Сан-Паулу приняла решение оштрафовать Apple сразу после проведения расследования в отношении возможных продаж iPhone без зарядных устройств в комплекте к смартфону.

В декабре компания Procon-SP уже постановила обязать компанию Apple начать продавать iPhone с зарядными устройствами в комплекте. Теперь последовал следующий шаг после невыполнения этого требования — штраф.

Следует напонмить, с дебютом смартфона iPhone 12 осенью 2020 года Apple резко сократила комплект поставки не только у новых смартфонов iPhone 12, но и для других, более старых моделей iPhone. Apple почему-то обосновывает такой шаг своей заботой об окружающей среде.

Сообщение Apple оштрафована на 2 млн долларов за отсутствие зарядника в комплекте iPhone в Бразилии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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