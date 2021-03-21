Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»

АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»

Несколько дней назад музыканты BTS сделали очередной подарок своим обожаемым слушателям и появились в веселой трансляции, поедая разные азиатские вкусняшки. К слову, в процессе участвовали не все мемберы. Перед камерой появились только Намджун (Namjoon), Джин (Jin) и Чимин (Jimin).

Обычно, когда парни демонстрируют какие-то интересные и непривычные для нашей культуры блюда, все внимание АРМИ сосредотачивается именно на традиционной еде. Однако, в этом видео фанатам пришлось сделать исключение, ведь Джин отвлекал своих поклонников до последней минуты эфира! Виной тому стал внешний вид артиста. Красавчик вел себя непринужденно и даже не подозревал о том, сколько восхищения и умиления появилось в сети после того, как он появился перед камерой в голубой клетчатой рубашке и с блестящими длинными волосами, чуть завивающимися на кончиках.


Внешний вид Джина напомнил АРМИ стиль Джастина Бибера (Justin Bieber) во времена «One Less Lonely Girl» и «Baby». Тогда американский сингер был еще ребенком, но уже завоевал влияние в мировой индустрии музыки. Кстати, не забудьте поделиться с нами своим мнением о схожести селебов в комментариях ниже!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16
В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
L’Express: Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую среду
L’Express: Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую
Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время по Уставу
Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время
Хрупкие коралловые рифы Гонконга океанологи укрепили за счет 3D-печати
Хрупкие коралловые рифы Гонконга океанологи укрепили за счет 3D-печати
АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого мужа пенсионерки
Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого
Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе: «Я был готов уйти из BTS»
Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе:
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина Эквадора
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для шпионажа
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для

Еще по теме

Почему Джин из BTS стал вторым Джастином Бибером?
Девушки с длинными волосами со спины (72 ФОТО)
«Чонгук — девственник?!» — АРМИ узнали главную тайну айдола
Чувствует себя ужасно! У Джина из BTS пошла кровь из носа