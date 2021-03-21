АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»

Анастасия Иванова

Несколько дней назад музыканты BTS сделали очередной подарок своим обожаемым слушателям и появились в веселой трансляции, поедая разные азиатские вкусняшки. К слову, в процессе участвовали не все мемберы. Перед камерой появились только Намджун (Namjoon), Джин (Jin) и Чимин (Jimin).

Обычно, когда парни демонстрируют какие-то интересные и непривычные для нашей культуры блюда, все внимание АРМИ сосредотачивается именно на традиционной еде. Однако, в этом видео фанатам пришлось сделать исключение, ведь Джин отвлекал своих поклонников до последней минуты эфира! Виной тому стал внешний вид артиста. Красавчик вел себя непринужденно и даже не подозревал о том, сколько восхищения и умиления появилось в сети после того, как он появился перед камерой в голубой клетчатой рубашке и с блестящими длинными волосами, чуть завивающимися на кончиках.

Внешний вид Джина напомнил АРМИ стиль Джастина Бибера (Justin Bieber) во времена «One Less Lonely Girl» и «Baby». Тогда американский сингер был еще ребенком, но уже завоевал влияние в мировой индустрии музыки. Кстати, не забудьте поделиться с нами своим мнением о схожести селебов в комментариях ниже!

I'M KIM SEOKJIN I'M JUSTIN

FROM BTS BIEBER FROM

ONE LESS LONELY

GIRL pic.twitter.com/oIMqRwbDg2 — Mangochi⁷🍒 (@Mangochichinim2) March 13, 2021