АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
Несколько дней назад музыканты BTS сделали очередной подарок своим обожаемым слушателям и появились в веселой трансляции, поедая разные азиатские вкусняшки. К слову, в процессе участвовали не все мемберы. Перед камерой появились только Намджун (Namjoon), Джин (Jin) и Чимин (Jimin).
Обычно, когда парни демонстрируют какие-то интересные и непривычные для нашей культуры блюда, все внимание АРМИ сосредотачивается именно на традиционной еде. Однако, в этом видео фанатам пришлось сделать исключение, ведь Джин отвлекал своих поклонников до последней минуты эфира! Виной тому стал внешний вид артиста. Красавчик вел себя непринужденно и даже не подозревал о том, сколько восхищения и умиления появилось в сети после того, как он появился перед камерой в голубой клетчатой рубашке и с блестящими длинными волосами, чуть завивающимися на кончиках.
Внешний вид Джина напомнил АРМИ стиль Джастина Бибера (Justin Bieber) во времена «One Less Lonely Girl» и «Baby». Тогда американский сингер был еще ребенком, но уже завоевал влияние в мировой индустрии музыки. Кстати, не забудьте поделиться с нами своим мнением о схожести селебов в комментариях ниже!
I'M KIM SEOKJIN I'M JUSTIN— Mangochi⁷🍒 (@Mangochichinim2) March 13, 2021
FROM BTS BIEBER FROM
ONE LESS LONELY
GIRL pic.twitter.com/oIMqRwbDg2
ALSO, JIN BIEBER pic.twitter.com/1B8yjaB3If— Lini is PROUD OF BTS⁷ (slow) (@jkscoolnoona) March 13, 2021