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Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в Крыму в Судаке

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, с помощью специального аудиогида смогут перенести туристов во время Российской империи. Этой новостью поделилась руководитель проекта «История с географией» Ирина Данелян.

В городе Судак, который расположен на территории полуострова, разработали особую технологию аудиоэкскурсии, которая сможет помочь погрузиться путешественникам в давние времена. Судак был возведен на территории Крыма в XVIII–XX веках.

Ирина Данелян убеждена, что благодаря аудиогиду, туристы смогут самостоятельно путешествовать по историческим достопримечательностям города. С помощью исторических фотографий и видеообзоров туристы смогут почувствовать колорит времен Российской империи. Новая версия аудиогида также будет давать путешественникам указания, как лучше и проще добраться до места назначения.

Сообщение Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в Крыму в Судаке появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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